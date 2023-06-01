Депутатка Київради отримала підозру у недекларуванні статків: деталі

Депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів на суму 55,6 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили депутатці Київської міської ради про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Слідство встановило, що депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 млн грн. Також вона «забула» вказати дані про отримані доходи від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover і нараховані страхові виплати на ремонт автівки.

За даними «Главкома» йдеться про депутатку фракції політичної партії «Європейська солідарність» Ганну Коваленко. Вона обіймає посаду заступниці голови комісії Київської міської ради з питань охорони культурної спадщини.

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Нагадаємо, 19 травня, прокурори Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чинній народній депутатці. За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.