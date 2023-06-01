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Депутатка Київради отримала підозру у недекларуванні статків: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутатка Київради отримала підозру у недекларуванні статків: деталі
Ганна Коваленко підозрюється у недекларуванні статків
фото: kmr.gov.ua

Депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів на суму 55,6 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили депутатці Київської міської ради про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 млн грн. Також вона «забула» вказати дані про отримані доходи від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover і нараховані страхові виплати на ремонт автівки.

За даними «Главкома» йдеться про депутатку фракції політичної партії «Європейська солідарність» Ганну Коваленко.  Вона обіймає посаду заступниці голови комісії Київської міської ради з питань охорони культурної спадщини.

Нагадаємо,  19 травня, прокурори Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чинній народній депутатці. За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

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Теги: прокуратура Європейська солідарність хабар партії прокурор слідство ремонт скандал будинок НАБУ САП

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