У Святошинському районі Києва уламки впали на територію підприємства

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються

Уламки збитого вночі 30 травня ворожого безпілотника впали на територію одного з підприємств у Святошинському районі Києва. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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«Святошинський район. Попередньо, падіння уламків на територію одного з підприємств. Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються», – ідеться в повідомленні.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи у Святошинському районі столиці

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Нагадаємо, що цієї ночі вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані ще в декількох районах столиці: Дарницькому, Голосіївському, Печерському та Подільському. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі. У Голосіївському районі через загоряння в багатоповерхівці проведено евакуацію мешканців.