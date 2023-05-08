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У Києві 8 та 9 травня правоохоронці посилять заходи безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві 8 та 9 травня правоохоронці посилять заходи безпеки
Піші патрулі чергуватимуть у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, та кладовищ
фото з відкритих джерел

Посилені наряди поліції та Нацгвардії слідкуватимуть за безпекою на вулицях, у парках і скверах

У Києві восьмого і дев'ятого травня посилять заходи безпеки. Піші патрулі чергуватимуть у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Там розповіли, що посилені наряди поліції та Нацгвардії слідкуватимуть за безпекою на вулицях, у парках і скверах.

«Забезпечення публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів», – зазначили в МВС.

Також правоохоронці чергуватимуть біля кладовищ.

У відомстві закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати до укриттів. Жителям деокупованих територій радять дбати про мінну безпеку й не відвідувати поля та лісосмуги.

Комендантська година в Києві діятиме без змін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

Також Міноборони повідомило про ймовірність масованої атаки РФ на 9 травня. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, неможливо на 100% стверджувати або спростувати те, чи буде загострення на 9 травня. Ймовірність посилення російських обстрілів не залежить від якоїсь певної дати і можлива доти, поки йде війна.

До слова, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

«Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло», – заявив Зеленський.

Теги: МВС Київ Нацгвардія поліція

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