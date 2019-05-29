Виробників шкільних обідів у Києві зобов’яжуть отримати сертифікати якості міжнародного зразка



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У рамках реформування шкільного харчування, розглядаються кілька моделей його організації

До першого вересня 2019 року всі комунальні підприємства, які займаються шкільним харчуванням у столичних закладах освіти, мають отримати сертифікат відповідності міжнародним стандартам якості харчування HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час наради з начальниками районних управлінь освіти.

«Наше головне завдання зараз – це побудувати систему стандартів та норм якості у шкільному харчуванні. Усі підприємства, що харчують наших дітей, обов’язково мають впорядкувати роботу та отримати сертифікати якості міжнародного зразка. У свою чергу, районні адміністрації разом із комунальними підприємствами, що забезпечують харчування шкіл, мають відпрацювати нові форми та меню. Годувати наших дітей потрібно по-новому. І тільки за усвідомлення спільної відповідальності усіх учасників організації харчування будуть покращення. В іншому разі, вже з наступного навчального року, підприємства, що не отримають сертифікатів відповідності, будуть усунені від постачання їжі», – підкреслив Мондриївський.

Крім того, заступник голови КМДА зазначив, що у рамках реформування шкільного харчування, розглядаються кілька моделей його організації. Одна з них, яка вже декілька років ефективно працює у Німеччині, створення мініцехів на базі опорних шкіл, які забезпечуватимуть їжею найближчих 20-30 закладів освіти.

«Оскільки зміна шкільного харчування пов’язана з великими капіталовкладеннями, ми розглядаємо декілька варіантів його реалізації. Мініцехи – як один із найпривабливіших. Завдяки економії на обслуговуючому персоналі у їдальнях, ми можемо розглянути питання підвищення вартості одного обіду на дитину. Адже якість продуктів для наших дітей – це найважливіше. Перші школи, у яких плануємо реалізовувати таку систему, будуть пілотними, і логічно, що краще починати з тих, де ситуація у найбільш критичному стані. Ми вирішимо питання постачання якісних продуктів, аби нашим дітям було смачно і безпечно харчуватися. При цьому бюджетні кошти мають використовуватися ефективно», – додав заступник голови КМДА.

Таку ініціативу КМДА активно підтримують батьки київських школярів.

Раніше повідомлялося, що столична влада розглядає варіант створення централізованих фабрик дитячого харчування, як один із можливих для реалізації у місті.