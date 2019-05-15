У Києві можуть створити централізовані фабрики дитячого харчування



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Влада Києва вивчає досвід централізованого приготування їжі для школярів Штутгарта Фото: КМДА

Київ може використати німецький досвід для забезпечення якісного харчування в школах

У Києві йде підготовка до проведення суттєвих змін у галузі шкільного харчування. Зараз столична влада вивчає найкращий європейський досвід, який можна буде застосувати вже найближчим часом. Одним із найефективніших прикладів, який було обрано для вивчення, став реалізований варіант централізованого приготування їжі для школярів Штутгарта.

«Комплекс Urbanharbor – централізоване підприємство, яке спеціалізується на приготуванні шкільного харчування для усіх закладів освіти міста. Щодня на підприємстві виготовляють близько 5 тис. порцій. Такий варіант організації харчування дозволяє значно зменшити поточні витрати та забезпечити високий рівень якості та безпеки продуктів», – прокоментував, відвідавши підприємство, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Централізована фабрика дитячого харчування працює за принципом кейтерингу, тобто приготування та доставки їжі. Таким чином, зникає необхідність у стаціонарних цехах для приготування страв у кожній окремій школі.

«Зараз перед нами стоїть задача: вивчити найефективніші технічні та організаційні рішення шкільного харчування, які тільки є у світі. Система харчування має бути не просто покращена, а повністю реформована. Використання сучасного обладнання, дотримання норм HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), мінімізація людського фактору та цілковита система контролю – це головні рушійні сили для зміни цілої системи. Ми розглядаємо варіант створення централізованих фабрик дитячого харчування, як один із можливих для реалізації у нашому місті», – зазначив Мондриївський.

У Києві такий варіант шкільного харчування може вже у вересні цього року бути реалізований як пілотний проект у декількох школах.

HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) – система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.