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Чи планується евакуація мешканців Київщини: роз'яснення влади (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чи планується евакуація мешканців Київщини: роз'яснення влади (відео)
Електроенергія в області вже почала відновлюватися 
фото з відкритих джерел

Ситуація в енергетиці складна, але не критична 

Наразі жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем. Про це удень 31 жовтня повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Усі екстрені слухби працюють, електроенергія в області вже почала відновлюватися. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно.   

Раніше повідомлялося, що мешканців Київщини можуть тимчасово переселити до інших регіонів, якщо ситуація на енергетичному фронті стане критичною. 

«Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, є план з тимчасового перевезення людей до регіонів, де ситуація стабільніша», – заявляв Кулеба. 

Як відомо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині

Згодом влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Теги: електроенергія Київщина інфраструктура перевезення евакуація

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