У столиці після вибухів піднімається дим (фото, відео)

Telegram-канали повідомляють, що пролунало близько 10 вибухів

У Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим.

Офіційної інформації щодо вибухів ще немає. Telegram-канали повідомляють, що пролунало близько 10 вибухів.

За інформацією деяких ЗМІ, у деяких районах міста пропала вода.

У Києві піднімається дим Главком

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.