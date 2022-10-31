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Пошкоджені будівлі, є потерпілі: глава поліції Київщини розповів про наслідки атаки РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Пошкоджені будівлі, є потерпілі: глава поліції Київщини розповів про наслідки атаки РФ
В одному з районів Київщини збито ворожі ракети
фото: Андрій Нєбитов

Сили ППО збили на Київщині частину ракет, які вранці випустили рашисти

Начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі. 

Нєбитов також повідомив, що на місці працюють рятувальники та поліція.

Очільник поліції Київської області також додав, що в одному із районів Київщини сили протиповітряної оборони збили ракети.

Пошкоджені будівлі, є потерпілі: глава поліції Київщини розповів про наслідки атаки РФ фото 1
Пошкоджені будівлі, є потерпілі: глава поліції Київщини розповів про наслідки атаки РФ фото 2

Зазначимо, раніше з'явилося відео, як українська протиповітряна оборона знищила ворожу ракету у Київській області. Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: Київщина ракета росія обстріл війна

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