На Оболоні комунальники після демонтажу МАФів залишили купи сміття (фото)

5 квітня в Києві відбулася загальноміська толока

У Києві триває демонтаж МАФів, у яких сплив термін дії дозвільної документації. Зокрема, біля станції метро «Мінська» в Оболонському районі комунальне підприємство «Київблагоустрій» прибирало кіоски протягом минулого тижня. Однак, не зважаючи на оголошену у Києві загальноміську толоку, комунальники чомусь забули прибрати територію після демонтажу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На місці демонтованих кіосків можна побачити купи утеплювача, залишки будівельнмх матеріалів та дрібне сміття.

На Оболоні триває демонтаж МАФів фото: glavcom.ua

У компанії «Київблагоустрій» запевнили, що після вивезення демонтованих тимчасових споруд роботи не завершуються, далі балансоутримувачами територій будуть облаштовані зелені зони, аби простір навколо набув охайного вигляду.

Нагадаємо, голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» під назвою «Кіоски «Київхліб» недоторкані? Вибірковий демонтаж МАФів у Києві спровокував скандал (фото)». Він пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.