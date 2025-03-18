Закон на боці Білоуса? Влада Києва пояснила, чому не може звільнити скандального режисера

Департамент не може самостійно відсторонити керівника на підставі лише факту відкриття кримінального провадження

Департамент культури КМДА прокоментував ситуацію, пов’язану з відстороненням або звільненням директора-художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Про це повідомляє «Главком».

У Департаменті зазначили, що Кодекс законів про працю не передбачає автоматичного відсторонення у зв’язку з відкриттям кримінального провадження, а відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Водночас, відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, відсторонення від посади здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням слідчого або прокурора.

«Отже, Департамент як орган управління не може самостійно відсторонити керівника від виконання обов’язків на підставі лише факту відкриття кримінального провадження. Для цього необхідна ухвала слідчого судді, яка може бути винесена за клопотанням слідчого або прокурора», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 лютого 2025 року Департамент звернувся до Нацполіції України з проханням надати інформацію щодо наявності або відсутності кримінальних проваджень стосовно керівника муніципального театру А.Ф. Білоуса, а також рішень щодо його відсторонення від роботи. 10 березня 2025 року Департамент отримав відповідь, що до Шевченківського управління поліції надійшли заяви адвоката в інтересах колишніх студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого щодо неправомірних дій сексуального характеру з боку А.Ф. Білоуса.

«Слідчим відділом Шевченківського управління Національної поліції у м. Києві за результатами розгляду цих заяв внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури.

«Однак, не маючи правових підстав для відсторонення або розірвання трудового договору, разом із тим, розуміючи ситуацію, яка склалася, а також важливість забезпечення захисту працівників театру, які повідомили про випадки можливих неправомірних дій сексуального характеру, Департамент здійснює постійний контроль за дотриманням їхніх прав і свобод. Зокрема, щодо недопущення необґрунтованого зняття з репертуару театру вистав або скорочення показів вистав за їхньої участі, а також збереження рівня заробітної плати», – зазначили у Департаменті.

Також 14 лютого 2025 року Департамент створив Комісію з перевірки інформації, викладеної у зверненні 46 працівників театру. За результатами роботи Комісія надала пропозиції до Департаменту, серед яких – і припинення контракту з А.Ф. Білоусом на підставі втрати довіри до нього з боку органу управління. Однак у Департаменті нагадали, що розірвання трудових відносин з формулюванням «втрата довіри» здійснюється у випадку дій працівника, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням грошових, товарних або культурних цінностей.

У Департаменті наголошують, що в разі отримання правових документів, які підтверджують порушення А.Ф. Білоусом норм законів України, зафіксованих у встановленому законодавством порядку, Департамент без зволікань припинить із ним трудові відносини або відсторонить на підставі ухвали слідчого судді.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі.