Спадок горе-забудовника Войцеховського. АРМА відзвітувала про арештовані житлові комплекси

Шість років тому суди передали 12 проблемних житлових комплексів в управління Нацагентству

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повідомило, з якими проблемами зіткнулося під час розпорядження житловими комплексами від скандального забудовника Анатолія Войцеховського. Про це йдеться у статті «Главкома «Будівельна одісея Войцеховського. Хепі-енду не буде?».

У пресслужбі АРМА зауважили: більшість ЖК Войцеховського розміщені на землях комунальної власності. Це означає необхідність узгодження будь-яких управлінських рішень із власником земельних ділянок, себто столичною владою.

«Наразі АРМА здійснює моніторинг судових рішень, щоб враховувати всі юридичні аспекти, у тому числі щодо арештів активів. Ми готові взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування для пошуку законних механізмів ефективного управління переданими активами», – йдеться у заяві відомства.

Варто додати, що протягом 2019 року суди за клопотанням слідчих Нацполіції ухвалили рішення про передачу АРМА низки арештованих недобудів Войцеховського.

«Главком» публікує список житлових комплексів, які мають статуси завершеного та незавершеного будівництва, не введені в експлуатацію і перебувають в управлінні АРМА:

ЖК «Нова хвиля» (вул. Харківське шосе, 15),

ЖК «Милославський» (вул. Милославська, 31-В),

ЖК «Совські Ставки» (вул. Кіровоградська, 70),

ЖК «Синьоозерний» (на перетині проспектів Правди та Гонгадзе),

ЖК «Флагман» (вул. Лобачевського, 7),

ЖК «Родинний Затишок» (бульвар Гашека, 20,22,24),

ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» (наразі «Деміївський квартал», вул. Ракетна, 24),

ЖК «Східна Брама» (вул. Світла, 3),

ЖК «Сосновий Бір» (вул. Олевська),

ЖК «Науковий» (вул. Петропавлівська, 40).

Як повідомив «Главком», 18 березня 2025 року у міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Львівської області іспанські правоохоронці, які раніше затримали забудовника-втікача Анатолія Войцеховського, видали його Україні. Раніше фігуранта було оголошено в міжнародний розшук.

За інформацією правоохоронців, наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн.

Забудовникові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фірми, повʼязані з Войцеховським, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька.

Ошукані інвестори досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Києві розслідували понад сотню епізодів злочинів, пов’язаних з подібними аферами.