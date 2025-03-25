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Нічна атака на Київщину. У двох районах сталося загорання складських приміщень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київщину. У двох районах сталося загорання складських приміщень
Внаслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загорання складських приміщень
фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

Постраждалих та руйнувань у межах Києва та області не допущено.

У ніч на 25 березня у Києві та області знову лунала тривога. Військові відбивали черговий наліт російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську віськову адміністрацію та Київську обласну віськову адміністрацію

Повідомляється, що  за минулу добу повітряна тривога у столиці оголошувалася один раз – з 20:59 до 23:26 24.03.2025. Загальна тривалість – 2 години 27 хвилин.

«На підступах до Києва загроза зберігалася до 02:05 25 березня. В околицях столиці було зафіксовано 10 ворожих БпЛА. Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені, не досягли міста», – йдеться у повідомленні .

Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.

За інформацією КОВА, на Київщині також працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

«Внаслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загорання складських приміщень, пожежі ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загорання складських приміщень
фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, напередодні, 24 березня, ввечері та у ніч на сьогодні, 25 березня, російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область. Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств, там сталася пожежа. 

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Теги: обстріл дрон Київщина Київ

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