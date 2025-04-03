На столичному Печерську через будівництво ЖК почався зсув ґрунту: утворився котлован і падають дерева

Не зважаючи на зусилля, що докладає забудовник, самотужки вирішити проблему зі зсувом він не здатен

На схилі вулиці Мар'яненка у Києві, над величезним будівельним майданчиком, почала рухатись земля. Маленька тріщина стала цілим котлованом просто біля фасаду будинку неподалік. Вчора на прибудинковій терирорії впало дерево. Про катастрофічну ситуацію з будівництвом на вул. Мечнікова, 7Б у Печерському районі повідомив очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, інформує «Главком».

Він повідомив, що на Печерську біля будинку на Марʼяненка, 14, пішли тріщини в землі. Вони зʼявилися цієї весни після початку будівництва на Мечнікова 7Б. Земля поповзла після того, як будівельники звели нижче по схилу пагорба підпірну стінку та вивезли сотні вантажівок землі з місця, де має бути фундамент новобудови. Учора, 2 квітня, на прибудинковій терирорії впало дерево а також впала бетонна огорожа зі сторони Свято-Михайлівської лікарні.

фото: Геннадій Кривошея/Facebook

На оприлюднених громадським діячем світлинах видно, що сам котлован розташований у 10 метрах від будинку по вул. Мар'яненка, 14, а тріщина тягнеться за 3-5 м від фасаду. Споруда може постраждати, якщо тріщина на припинить збільшення.

Біля будинку на Марʼяненка, 14, пішли тріщини в землі фото: Геннадій Кривошея/Facebook

Тріщини в землі підійшли до житлового будинку фото: Геннадій Кривошея/Facebook

На оприлюднених громадським діячем світлинах видно, що сам котлован розташований у 10 метрах від будинку по вул. Мар'яненка, 14, а тріщина тягнеться за 3-5 м від фасаду. Споруда може постраждати, якщо тріщина на припинить збільшення.

За словами голови Громадської ради, не зважаючи на зусилля, що докладає забудовник, самотужки вирішити проблему він не здатен. На думку Кривошеї, такі дії лише маскують проблему. За словами Кривошії, будівельники щодня засипають тріщини землею та глиною, однак це не допомагає.

фото: Геннадій Кривошея/Facebook

«На місці працює Департамент територіального контролю, складають протоколи. Як на мене ситуація досить катастрофічно і потребує серйозних рішень», – додав громадський діяч.

Також Кривошея повідомив, що у понеділок має відбутися зустріч з представниками забудовника та мешканцями будинку по вул. Мар'яненка, 14. Там будівельники мають представити в присутності влади план вирішення проблеми з сувом ґрунту та гарантувати місцевим мешканцям безпеку.

Академік Казимир Проценко, інженер-будівельник із величезним досвідом, який раніше працював на посаді віце-президента Академії будівництва України, квартира якого розташована на провулку Мар'яненка, ще у 2012 році розповідав, що Печерські пагорби рухаються через зміну течій ґрунтових вод і як їх врятувати – не знає жоден учений, а нові забудови лише пришвидшать руйнування центру Києва. За словами Проценка, аварія, схожа на Куренівську, може статися у Києві будь-якої хвилини.

Нагадаємо, на столичному Печерську сталася незвичайна подія, яка привернула увагу істориків та архітекторів. У дворі між будинками 8а та 8б у Музейному провулку, де 8 березня під землю провалилися три припарковані автомобілі, виявили історичні мурування кінця XIX - початку XX століття. Після ісля розчищення завалу, під шаром землі в 50-60 см, відкрилися зводи перекриття, мурована стіна з київської жовтої цегли та ніша з лучковою перемичкою. За попередніми висновками, це можуть бути підвали садиби-майстерні Самсона Стрельбицького, збудованої у 1820-1830 роках.