Рух Європейською площею у Києві буде частково обмежено з 20 до 24 березня

Обмеження руху пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю «Дніпро»

Із 20 до 24 березня включно частково обмежать рух транспорту Європейською площею. Про це інформує «Главком» з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що зміни пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю «Дніпро».

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

Також, з 11 до 24 березня буде обмежено рух з’їздом із вул. Лугової на вул. Богатирську в напрямку просп. Степана Бандери. Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вул. Богатирської.

Раніше, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».

До слова, у Київській області судитимуть директора підрядного підприємства, його підозрюють у тому, що він начебто розікрав 27 млн грн державних коштів під час ремонту доріг. Як повідомляється, слідство встановило, що служба автомобільних доріг у Київській області та одне з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі уклали договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів.