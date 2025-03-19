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Рух Європейською площею у Києві буде частково обмежено з 20 до 24 березня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рух Європейською площею у Києві буде частково обмежено з 20 до 24 березня
Часткове обмеження руху Європейською площею триватиме п'ять днів
фото: Вікіпедія

Обмеження руху пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю «Дніпро»

Із 20 до 24 березня включно частково обмежать рух транспорту Європейською площею. Про це інформує «Главком» з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор». 

Повідомляється, що зміни пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю «Дніпро». 

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва. 

Також, з 11 до 24 березня буде обмежено рух з’їздом із вул. Лугової на вул. Богатирську в напрямку просп. Степана Бандери. Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вул. Богатирської.

Раніше, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

До слова, у Київській області судитимуть директора підрядного підприємства, його підозрюють у тому, що він начебто розікрав 27 млн грн державних коштів під час ремонту доріг. Як повідомляється, слідство встановило, що служба автомобільних доріг у Київській області та одне з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі уклали договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів.

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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