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Прифронтове Запоріжжя покращить обласну дитячу лікарню за пів мільярда

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Прифронтове Запоріжжя покращить обласну дитячу лікарню за пів мільярда
Проєкт будівництва хірургічного корпусу Запорізької обласної дитячої лікарні
фото: dream.gov.ua

Проєкт передбачає зведення шестиповерхової будівлі з укриттям на 140 осіб

У Запорізькій обласній дитячій лікарні може з’явитися хірургічний корпус з протирадіаційним укриттям. Відповідний тендер у квітні оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області». Очікувана вартість робіт – 439,71 млн грн. Фінансуватиметься будівництво з державного і місцевого бюджетів. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».

За даними порталу Dream, проєкт передбачає зведення шестиповерхової будівлі з укриттям на 140 осіб. У новому корпусі зможуть одночасно лікуватися 150 важкохворих дітей. У сховищі будуть розташовані операційна та палати інтенсивної терапії на 20 ліжок.

Проєкт будівництва хірургічного корпусу Запорізької обласної дитячої лікарні
Проєкт будівництва хірургічного корпусу Запорізької обласної дитячої лікарні
зображення: dream.gov.ua

На відкриті торги подалася лише одна фірма «Будівельна компанія Кальміус» із пропозицією 439,51 млн грн. Замовник уже оприлюднив повідомлення про намір укласти з нею договір.

За даними аналітичної системи YouControl, «Будівельна компанія Кальміус» зареєстрована в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області 7 березня 2025 року, буквально за місяць до оголошення тендеру. Її директором і кінцевим бенефіціаром є громадянин Данило Сандирєв, прописаний у Запоріжжі.

Станом на початок травня лінія фронту на Запорізькому напрямку проходить приблизно за 25-30 км від Запоріжжя.

Нагадаємо, 14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.

Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.

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Теги: тендер Запоріжжя лікарня

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