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«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ
Сирський провів день насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку
фото: Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

Сирський: «Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено»

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Йдеться про спробу наступальних дій противника на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сирського.

«Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тис. особового складу ЗС Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав, що наступальні дії Сил оборони у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. За його словами, це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.

«У командуванні нашого угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області. Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання», – йдеться у заяві.

Зокрема, Сирський проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах – проінспектував напрямок фортифікацій, також в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ.

Нагадаємо, високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону. Це пов'язане з тактикою окупаційної армії, яка активно штурмує позиції українських військ.

Як повідомлялося, російська армія, яка веде агресивну війну в Україні, не здатна здійснити серйозний прорив на сході України, але продовжуватиме наземний наступ та авіаудари, які дедалі частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру. Про це у коментарі ERR заявив командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківісельг.

Теги: війна Сумщина Харківщина наступ Олександр Сирський

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