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Обстріл Харкова: Прокуратура показала відео з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Харкова: Прокуратура показала відео з наслідками
Ворог обстріляв Харків
скриншот з відео

Екстрені служби проводять огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучання

Цієї ночі ворог чергове аткував Харків ударними дронами. Харківська обласна прокуратура повідомила наслідки ворожого обстрілу та показа відео, інформує «Главком».

За повдіомленням прокуратури, Харків опинився під атакою ударних дронів близько другої ночі. Росіяни використали сім БпЛА типу «шахед».

Наразі відомо про влучання в одну багатоповерхівку, а також удар зафіксовано по цивільному підприємству. За попередніми даними, за медичною допомогою звернувся 64-річний чоловік.

Екстрені служби проводять огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучання.

Куп'янськ цієї ночі також опинився під атакою РФ. Окупанти завдали ударів авіабомбами. У ніч на 25 червня російські терористи завдали удару по місту Куп’янськ.

Внаслідок влучання керованої авіабомби в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі Харків атакували сім безпілотників типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста, а саме по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком.

64-річного чоловіки, який постраждав під час обстрілу, госпіталізували.

Внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа.

Також у ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю.

Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.

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Теги: Харків обстріл

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