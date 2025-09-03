Головна Київ Новини
Внаслідок атаки дронів пошкоджена багатоповерхівка у Вишгородському районі (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Внаслідок атаки дронів пошкоджена багатоповерхівка у Вишгородському районі (фото)
На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС
фото: Національна поліція України/Facebook

Інформації про постраждалих немає

У Вишгородському районі через падіння уламків сталося загоряння автівки біля багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежу. Крім того, пошкоджено транспортний засіб, а також сам будинок: вікна та балкони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інформація про постраждалих наразі відсутня. 

На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС
На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС
фото: Національна поліція України

Повідомляється, що на місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Будинок після атаки дронів
Будинок після атаки дронів
фото: Національна поліція України

Правоохоронці нагадують громадянам: у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до укриття.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував ударними дронами Київщину. За даними моніторингових каналів, у Вишгороді зафіксовано влучання. У місті та на околицях було чутно численні вибухи, активно працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що ударний безпілотник поцілився по цивільній інфраструктурі у Вишгороді.

