У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів

Наразі місцева влада не коментувала атаку

Цієї ночі ворог атакував ударними дронами Київщину. За даними моніторингових каналів, у Вишгороді зафіксовано влучання, повідомляє «Главком».

У місті та на околицях було чутно численні вибухи, активно працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що ударний безпілотник поцілився про цивільній інфраструктурі у Вишгороді.

За попередніми даними, влучання відбулось у центральній частині міста, поблизу дитячого садочку. На місці влучання виникла пожежа та здійнявся дим.

Нагадаємо, у Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.