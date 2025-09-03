У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
Цієї ночі ворог атакував ударними дронами Київщину. За даними моніторингових каналів, у Вишгороді зафіксовано влучання, повідомляє «Главком».
У місті та на околицях було чутно численні вибухи, активно працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що ударний безпілотник поцілився про цивільній інфраструктурі у Вишгороді.
За попередніми даними, влучання відбулось у центральній частині міста, поблизу дитячого садочку. На місці влучання виникла пожежа та здійнявся дим.
Наразі місцева влада не коментувала атаку.
Нагадаємо, у Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.
Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.
