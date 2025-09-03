Головна Країна Події в Україні
У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
У Вишгороді зайнялась пожежа
скриншот з відео

Наразі місцева влада не коментувала атаку

Цієї ночі ворог атакував ударними дронами Київщину. За даними моніторингових каналів, у Вишгороді зафіксовано влучання, повідомляє «Главком».

У місті та на околицях було чутно численні вибухи, активно працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що ударний безпілотник поцілився про цивільній інфраструктурі у Вишгороді.

За попередніми даними, влучання відбулось у центральній частині міста, поблизу дитячого садочку. На місці влучання виникла пожежа та здійнявся дим.

Наразі місцева влада не коментувала атаку.

Нагадаємо, у Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.

обстріл Київщина безпілотник

У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню
Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня

