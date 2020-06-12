Вночі у Голосієві згорів позашляховик (фото)



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Рятувальники за 20 хвилин ліквідували пожежу Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено моторний відсі автівки

У ніч на п’ятницю, 12 червня, сталася пожежа в автомобілі на проспекті Голосіївському, 15 у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 02:04.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в припаркованому автомобілі Mitsubishi Outlander.

О 02:26 пожежу було повністю ліквідовано, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля.

На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 8 червня пізно ввечері сталася пожежа на парковці на вул. Радченка, 25 у Солом’янському районі. Два автомобілі згоріли вщент, ще один отримав пошкодження.