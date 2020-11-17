Вночі у Києві горіла багатоповерхівка: мешканців евакуювали (фото)

У загальному коридорі горіли автомобільні покришки з розповсюдженням вогню на квартири

У ніч на вівторок, 17 листопада, сталася пожежа у будинку на вул. Ентузіастів, 3 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:31.

На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що у 9-поверховому житловому будинку на 3 поверсі в загальному коридорі сходової клітини горіли автомобільні покришки з розповсюдженням вогню на одну із квартир. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 02:02 загоряння було локалізовано та о 02:14 ліквідовано.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було врятовано чотирьох осіб, з них троє дітей. Також через сильне задимлення вогнеборці евакуювали 8 осіб на безпечну відстань.

Евакуйованих та врятованих разом з дітьми посадили до пожежних автомобілів, аби люди могли зігрітися.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені обшивки дверей всіх квартир на 3 поверсі, закопчені стіни та стелю під’їзду, в одній із квартир пошкоджені меблі, закопчені стіни та стеля коридору.

На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 25 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.