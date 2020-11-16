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    Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у смітті тіло чоловіка

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    На відкритій місцевості горіло сміття на площі 25 кв. м - Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у смітті тіло чоловіка
    На відкритій місцевості горіло сміття на площі 25 кв. м
    Фото: ДСНС

    Обставини трагедії встановлюють правоохоронці

    У ніч на понеділок, 16 листопада, сталася пожежа на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві о 2:36.

    На місце події прибули вогнеборці 25Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що на відкритій місцевості горіло сміття на площі 25 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у смітті тіло чоловічої статі.

    О 3:23 вогнеборці локалізували загоряння та о 3:39 – ліквідували.

    Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, минулого тижня, з 9 по 15 листопада, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону ліквідували 83 пожежі.

    27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

    5 листопада сталася пожежа в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку вул. Нове Шосе у м. Буча. Рятувальники евакуювали 12 людей та врятували двох чоловіків 1973 р.н. та 1966 р.н., яких передали медикам швидкої медичної допомоги. Але чоловік 1973 року народження помер в реанімаційному відділенні.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники чоловік
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