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    Події в Україні

    У Дніпропетровській області під час пожежі в будинку загинули троє дітей

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    Смертельна пожежа сталася у селі&nbsp;Бикове Криничанського району - У Дніпропетровській області під час пожежі в будинку загинули троє дітей
    Смертельна пожежа сталася у селі Бикове Криничанського району
    Фото ілюстративне

    На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей 2014, 2016 та 2018 років народження

    На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «15 листопада до ДСНС надійшла інформація, що у с. Бикове Криничанського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. О 16:49 пожежу локалізовано на площі 25 м кв. О 17:17 пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

    На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей 2014, 2016 та 2018 років народження.

    Нагадаємо, на Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою. 

    Також у Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб.

    Теги: пожежа ДСНС діти смерть Дніпропетровщина
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