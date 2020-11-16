У Дніпропетровській області під час пожежі в будинку загинули троє дітей

На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей 2014, 2016 та 2018 років народження

На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«15 листопада до ДСНС надійшла інформація, що у с. Бикове Криничанського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. О 16:49 пожежу локалізовано на площі 25 м кв. О 17:17 пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей 2014, 2016 та 2018 років народження.

Нагадаємо, на Вінниччині під час пожежі загинув батько з дочкою.

Також у Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб.