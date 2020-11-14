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    Події в Україні

    У Харкові горів ринок, який працював в карантин: відео

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    У Харкові рятувальники загасили пожежу біля Кінного ринку - У Харкові горів ринок, який працював в карантин: відео
    У Харкові рятувальники загасили пожежу біля Кінного ринку

    Незважаючи на заборону, взуттєві ряди на ринку в Харкові продовжували працювати

    Сьогодні, 14 листопада, коли діє заборона на роботу непродуктових ринків, у Харкові незаконно продовжив діяльність Кінний ринок.

    Як повідомляється в каналі в Telegram «Труха Харків», протягом дня сталося загоряння.

    Судячи з відео очевидців, ринок під час інциденту був переповнений людьми.

    Як повідомляється, Кінний ринок в Харкові в день незаконної роботи ледь не згорів. Причиною тому стало загоряння проводки електричних мереж.

    «Переповнений людьми Кінний ринок згашений. Загорілась проводка. Можна їхати за взуттям за гарячими знижками», – пишуть у підписі до опублікованого відео.

    Пожежу вже загасили. 

    Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

    Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

    також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

    Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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    Теги: Харків пожежа ринок Telegram поліція карантин
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