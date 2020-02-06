Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)



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Водій не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя Фото: Інформатор

Під час погоні Subaru зачепив автомобіль співробітників поліції

У ніч на четвер, 6 лютого, в Дарницькому районі Києва сталася гонитва поліції за автомобілем Subaru Forester. Порушники встигли об'їхати лівий берег від вулиці Бориспільської до Південного мосту і в зворотний бік, а на вулиці Гмирі чоловік, який був за кермом, не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя.

Інцидент трапився близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

Коли Subaru опинився на узбіччі, двоє чоловіків покинули салон і намагалися втекти від поліції. Одного з них оперативно затримали правоохоронці. Другий втік від співробітників поліції через двори, при цьому жителі сусідніх будинків повідомили, що бачили його і чули постріли. За попередньою інформацією, порушник стріляв у повітря. Але патрульні ніяк не прокоментували ці припущення, лише підтвердили, що постріли були і в результаті ніхто не постраждав.

Також відомо, що під час погоні на вулиці Єлизавети Чавдар Subaru зачепив автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander і намагався врізатися в ще одну машину, виїхавши на зустрічну смугу.

За попередніми даними, водій кросовера був п'яний. Але затримали його чи пасажира авто, невідомо.

На місці працювали чотири екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Крім того, правоохоронці оглядають двори будинків на вулицях Гмирі, Чавдар і по проспекту Бажана в пошуках другого порушника, який зміг втекти від поліцейських.