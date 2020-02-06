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    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)

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    <p>Водій не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя</p> - Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)

    Водій не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя

    Фото: Інформатор

    Під час погоні Subaru зачепив автомобіль співробітників поліції

    У ніч на четвер, 6 лютого, в Дарницькому районі Києва сталася гонитва поліції за автомобілем Subaru Forester. Порушники встигли об'їхати лівий берег від вулиці Бориспільської до Південного мосту і в зворотний бік, а на вулиці Гмирі чоловік, який був за кермом, не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя.

    Інцидент трапився близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли Subaru опинився на узбіччі, двоє чоловіків покинули салон і намагалися втекти від поліції. Одного з них оперативно затримали правоохоронці. Другий втік від співробітників поліції через двори, при цьому жителі сусідніх будинків повідомили, що бачили його і чули постріли. За попередньою інформацією, порушник стріляв у повітря. Але патрульні ніяк не прокоментували ці припущення, лише підтвердили, що постріли були і в результаті ніхто не постраждав.

    Також відомо, що під час погоні на вулиці Єлизавети Чавдар Subaru зачепив автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander і намагався врізатися в ще одну машину, виїхавши на зустрічну смугу.

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    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася гонитва зі стріляниною: поліція ловила порушників на Subaru (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, водій кросовера був п'яний. Але затримали його чи пасажира авто, невідомо.

    На місці працювали чотири екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

    Крім того, правоохоронці оглядають двори будинків на вулицях Гмирі, Чавдар і по проспекту Бажана в пошуках другого порушника, який зміг втекти від поліцейських.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль стрілянина
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