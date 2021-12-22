У Києві раптово спалахнув припаркований автомобіль (відео)
Причина пожежі в автомобілі наразі невідома
У середу, 22 грудня, на проспекті Лобановського сталася автомобільна пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний».
За даними очевидців, зненацька спалахнуло підкапотне відділення автомобіля Volkswagen.
Пожежу було оперативно ліквідовано. Травмованих внаслідок загорання немає.
Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці горіли три автомобілі.
2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.
26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.