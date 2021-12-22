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    У Києві раптово спалахнув припаркований автомобіль (відео)

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    Загорання виникло в автівці, припаркованій на узбіччі - У Києві раптово спалахнув припаркований автомобіль (відео)
    Загорання виникло в автівці, припаркованій на узбіччі
    фото: скріншот із відео

    Причина пожежі в автомобілі наразі невідома

    У середу, 22 грудня, на проспекті Лобановського сталася автомобільна пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За даними очевидців, зненацька спалахнуло підкапотне відділення автомобіля Volkswagen.

    Пожежу було оперативно ліквідовано. Травмованих внаслідок загорання немає.

    Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці горіли три автомобілі.

    2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.

    26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.

    Теги: пожежа Київ автомобіль
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    У Києві раптово спалахнув припаркований автомобіль (відео)