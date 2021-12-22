На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)

Загорання виникло під час руху вантажівки

У середу, 22 грудня, сталося загорання вантажівки на Столичному шосе, 31/1 в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 15:11.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що під час руху у вантажному автомобілі виникла пожежа. За словами водія, з-під капоту почав йти дим. Водій припаркувався та відразу викликав рятувальників.

Пожежу було ліквідовано о 15:30.

До гасіння залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 22 грудня на проспекті Лобановського сталося загорання автомобіля Volkswagen.