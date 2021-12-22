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    На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)

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    Кабіна вантажівки вигоріла повністю - На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)
    Кабіна вантажівки вигоріла повністю
    фото: ДСНС

    Загорання виникло під час руху вантажівки

    У середу, 22 грудня, сталося загорання вантажівки на Столичному шосе, 31/1 в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 15:11.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що під час руху у вантажному автомобілі виникла пожежа. За словами водія, з-під капоту почав йти дим. Водій припаркувався та відразу викликав рятувальників.

    Пожежу було ліквідовано о 15:30.

    До гасіння залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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    На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)
    На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)
    На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)
    На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 22 грудня на проспекті Лобановського сталося загорання автомобіля Volkswagen.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники
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    На Столичному шосе вщент згоріла вантажівка (фото, відео)