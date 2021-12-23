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    На Київщині пожежа в гаражі знищила автівку (фото)

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    Автомобіль згорів ущент - На Київщині пожежа в гаражі знищила автівку (фото)
    Автомобіль згорів ущент
    фото: ДСНС

    Власник автомобіля отримав опіки

    У четвер, 23 грудня, сталась пожежа у приватному гаражі в м. Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 07:30.

    На місце виклику було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин м. Бровари.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить двоповерховий приватний гараж, є загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані два житлові будинки.

    На місці події власник отримав опіки, від госпіталізації відмовився.

    Пожежу було ліквідовано о 09:15.

    Причина загорання встановлюється.

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    На Київщині пожежа в гаражі знищила автівку (фото)
    На Київщині пожежа в гаражі знищила автівку (фото)
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 23 грудня на світанку сталася пожежа у гаражному кооперативі на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники гараж
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    На Київщині пожежа в гаражі знищила автівку (фото)