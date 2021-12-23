На Київщині пожежа в гаражі знищила автівку (фото)

Власник автомобіля отримав опіки

У четвер, 23 грудня, сталась пожежа у приватному гаражі в м. Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 07:30.

На місце виклику було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин м. Бровари.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить двоповерховий приватний гараж, є загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані два житлові будинки.

На місці події власник отримав опіки, від госпіталізації відмовився.

Пожежу було ліквідовано о 09:15.

Причина загорання встановлюється.

Як повідомлялося, 23 грудня на світанку сталася пожежа у гаражному кооперативі на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.