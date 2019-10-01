На Чернігівщині затримали рецидивіста, який поглумився над могилами воїнів АТО (фото)



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Фото: Сектор комунікації поліції Чернігівської області

Правоохоронці оголосили про підозру тричі судимому жителю Чернігівщини, підозрюваному у нарузі над могилами бійців на цвинтарі

Правоохоронці оголосили про підозру тричі судимому жителю Чернігівщини, підозрюваному у нарузі над могилами бійців на цвинтарі Мени. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

«Під час санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучений одяг та ніж зі слідами фарби, також є покази свідків, які бачили чоловіка на цвинтарі того дня. Лиходієм виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який мав конфлікт із законом через нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви», - йдеться у повідомленні.

У приватних розмовах підозрюваний неодноразово висловлював зневагу до Революції Гідності та Антитерористичної операції, загиблих героїв називав зрадниками.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) - карається обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, факт наруги над могилами був виявлений 21 вересня цього року.