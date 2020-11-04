На Подолі дві вулиці залишились без води через аварію

Без води частина будинків на вул. Андріївській

Через ремонтні роботи на водомережі обмежено рух транспорту по вулиці Андріївській

У Подільському районі Києва обмежено водопостачання у зв’язку з аварією. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв'язку з пошкодженням трубопроводу по вул. Андріївській, 7 тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Братська, 7/11, 1/9, 6/13, 13/8,

вул. Андріївська, 5, 7, 8, 8/12, 11/7, 16.

На час виконання робіт буде обмежено рух по вул. Андріївська – проїзд здійснюватиметься по одній полосі.

Для забезпечення потреб споживачів чергуватиме цистерна з питною водою за адресою: вул. Братська, 7/11.

Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 3 листопада проїжджу частину на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва затопило гарячою водою через прорив тепломережі. Опалення та гарячу воду відключили тимчасово в 50 будинках.