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    Новини

    На Подолі дві вулиці залишились без води через аварію

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    Без води частина будинків на вул. Андріївській - На Подолі дві вулиці залишились без води через аварію
    Без води частина будинків на вул. Андріївській

    Через ремонтні роботи на водомережі обмежено рух транспорту по вулиці Андріївській

    У Подільському районі Києва обмежено водопостачання у зв’язку з аварією. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв'язку з пошкодженням трубопроводу по вул. Андріївській, 7 тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Братська, 7/11, 1/9, 6/13, 13/8,
    • вул. Андріївська, 5, 7, 8, 8/12, 11/7, 16.

    На час виконання робіт буде обмежено рух по вул. Андріївська – проїзд здійснюватиметься по одній полосі.

    Для забезпечення потреб споживачів чергуватиме цистерна з питною водою за адресою: вул. Братська, 7/11.

    Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, 3 листопада проїжджу частину на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва затопило гарячою водою через прорив тепломережі. Опалення та гарячу воду відключили тимчасово в 50 будинках.

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