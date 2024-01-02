Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після атаки РФ вогнеборці визволили з-під завалів домашніх улюбленців: зворушливе відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Після атаки РФ вогнеборці визволили з-під завалів домашніх улюбленців: зворушливе відео
Рятувальники повернули двох папуг господарці
фото: скриншот відео

Надзвичайники показали мить зустрічі господарки з її домашніми улюбленцями

Після масованої ракетної атаки на Україну рятувальники визволили з-під завалів пошкодженого будинку двох домашніх улюбленців і повернули їх господарці. Зворушливе відео оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Тут складно стримати емоції. Це те, що відрізняє нас від цих нелюдів. Мить зустрічі господарки з її домашніми улюбленцями і щирі слова вдячності вогнеборцям! Тримаймося, незламні!», – підписали відео надзвичайники.

На відео чути, як жінка дякує рятувальникам і просить їх також знайти її кота.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

Також повідомлялося, що в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова 2 січня загинула 91-річна жінка. За словами глави ОВА  Олега Синєгубова, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту. Синєгубов зазначає, також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років. Поліція Харківської області оприлюднила відео перших хвилин після атаки російських загарбників по Харкову.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл тварини будинок птахи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові повністю знищено музей Романа Шухевича
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Російські атаки на Новий рік: Повітряні сили прокоментували загрозу
30 грудня, 2023, 22:26
Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: постраждала дитина
31 грудня, 2023, 22:54

Новини

Масований ракетний удар по Києву: з’явилися нові фото
Масований ракетний удар по Києву: з’явилися нові фото
Після атаки РФ вогнеборці визволили з-під завалів домашніх улюбленців: зворушливе відео
Після атаки РФ вогнеборці визволили з-під завалів домашніх улюбленців: зворушливе відео
Під час ракетної атаки в укритті на Київщині народилося немовля
Під час ракетної атаки в укритті на Київщині народилося немовля
Росіяни вбили викладачку Києво-Могилянської академії під час обстрілу столиці
Росіяни вбили викладачку Києво-Могилянської академії під час обстрілу столиці
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
Перші кадри після влучання у столичну багатоповерхівку (відео)
Перші кадри після влучання у столичну багатоповерхівку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
33K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
31K
Податок на переказ з картки на картку: Мінфін розставив всі крапки над «і»
30K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
26K
Ще одна країна хоче перейти на євро
26K
У Києві пролунали вибухи

Новини

Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Сьогодні, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua