Після атаки РФ вогнеборці визволили з-під завалів домашніх улюбленців: зворушливе відео

Надзвичайники показали мить зустрічі господарки з її домашніми улюбленцями

Після масованої ракетної атаки на Україну рятувальники визволили з-під завалів пошкодженого будинку двох домашніх улюбленців і повернули їх господарці. Зворушливе відео оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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«Тут складно стримати емоції. Це те, що відрізняє нас від цих нелюдів. Мить зустрічі господарки з її домашніми улюбленцями і щирі слова вдячності вогнеборцям! Тримаймося, незламні!», – підписали відео надзвичайники.

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На відео чути, як жінка дякує рятувальникам і просить їх також знайти її кота.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

Також повідомлялося, що в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова 2 січня загинула 91-річна жінка. За словами глави ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту. Синєгубов зазначає, також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років. Поліція Харківської області оприлюднила відео перших хвилин після атаки російських загарбників по Харкову.