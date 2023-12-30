Російські атаки на Новий рік: Повітряні сили прокоментували загрозу

Чекати від Росії неприємностей потрібно постійно

Українцям невідомі плани Російської Федерації на новорічну ніч, однак не варто ігнорувати тривоги. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зауважив, що якби була інформація щодо атак Росії, то про це б попередили українців. Проте плани російського керівництва неможливо передбачити.

«Зрозуміло, що в них є певні наміри на той чи інший день. Є відповідно об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як «Шахедів», так і крилатих ракет», – сказав речник Повітряних сил.

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Він також додав, що чекати від Росії неприємностей потрібно постійно.

«Не треба думати, що на Новий рік вони захочуть здійснити повітряну атаку, а на наступний день зроблять паузу. Потрібно постійно бути в готовності», – нагадав Ігнат та запевнив, що Повітряні сили, як завжди, будуть на постійній варті.

Нагадаємо, у передвечірній час 30 грудня ворог здійснив ракетний удар по Одесі. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, було випущено авіаційну керовану ракету Х-59. Вона влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель.

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Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Триває 675-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету «Іскандер» по Запоріжжю.