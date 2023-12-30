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Російські атаки на Новий рік: Повітряні сили прокоментували загрозу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські атаки на Новий рік: Повітряні сили прокоментували загрозу
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
фото з відкритих джерел

Чекати від Росії неприємностей потрібно постійно

Українцям невідомі плани Російської Федерації на новорічну ніч, однак не варто ігнорувати тривоги. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зауважив, що якби була інформація щодо атак Росії, то про це б попередили українців. Проте плани російського керівництва неможливо передбачити. 

«Зрозуміло, що в них є певні наміри на той чи інший день. Є відповідно об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як «Шахедів», так і крилатих ракет», – сказав речник Повітряних сил. 

Він також додав, що чекати від Росії неприємностей потрібно постійно.

«Не треба думати, що на Новий рік вони захочуть здійснити повітряну атаку, а на наступний день зроблять паузу. Потрібно постійно бути в готовності», – нагадав Ігнат та запевнив, що Повітряні сили, як завжди, будуть на постійній варті.

Нагадаємо, у передвечірній час 30 грудня ворог здійснив ракетний удар по Одесі. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, було випущено авіаційну керовану ракету Х-59. Вона влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель. 

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Триває 675-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету «Іскандер» по Запоріжжю. 

Теги: росіяни обстріл Юрій Ігнат

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