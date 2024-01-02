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Кличко показав пошкоджену РФ багатоповерхівку у Соломʼянському районі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кличко показав пошкоджену РФ багатоповерхівку у Соломʼянському районі (відео)
Зранку Київ зазнав масованої ракетної атаки РФ
фото: скріншот з відео

Наразі відомо про 33 постраждалих, 32 з них госпіталізували медики

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

Як зазначив Кличко, наразі відомо про 33 постраждалих, 32 з них госпіталізували медики. На місці працюють рятувальники та пожежники.

Глава КМДА наголосив, що неподалік від пошкодженого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

«Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстрені служби. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням», – зазначив він.

Як повідомив Кличко, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них – близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі – 13 «шахедів».

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.

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Теги: війна ракета Київ Віталій Кличко обстріл

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