Кличко показав пошкоджену РФ багатоповерхівку у Соломʼянському районі (відео)

Наразі відомо про 33 постраждалих, 32 з них госпіталізували медики

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

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Як зазначив Кличко, наразі відомо про 33 постраждалих, 32 з них госпіталізували медики. На місці працюють рятувальники та пожежники.

Глава КМДА наголосив, що неподалік від пошкодженого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

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«Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстрені служби. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням», – зазначив він.

Як повідомив Кличко, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них – близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі – 13 «шахедів».

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

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У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.

До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.