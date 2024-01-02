Поліція показала перші хвилини після атаки по Харкову (відео)

Патрульні спільно з іншими службами надають допомогу потерпілим на місцях

Патрульна поліція Харківської області оприлюднила відео перших хвилин після атаки російських загарбників по Харкову 2 січня. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

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На оприлюдненому відео видно пошкоджені будинки, пожежі, поранених, розблокування дверей квартир, у яких можуть бути постраждалі чи жертви.

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Патрульні спільно з іншими службами надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.

Раніше повідомлялося, що у результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. За словами глави ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту. Синєгубов зазначає, також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

Також відомо, що волонтерка та радниця голови Харківської облради Наталія Попова внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова 2 січня дістала поранення. Ракета влучила недалеко від її будинку. Жінці склом порізало обличчя.