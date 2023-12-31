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Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: постраждала дитина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: постраждала дитина
Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків
фото: Вадим Філашкін/Telegram

У новорічний вечір ворог випустив по місту сім ракет

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Покровську Донецької області ввечері 31 грудня. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«У новорічний вечір ворог випустив по місту сім ракет. За попередньою інформацією, це Торнадо-С», – йдеться в повідомленні.

Наслідки російського удару
Наслідки російського удару
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, три інфраструктурні об'єкти, офісне приміщення і три автомобілі, перебито газопровід.

«На місці працюють рятувальники, поліція, представники місцевої влади та комунальні служби — фіксують обставини злочину та ліквідують його наслідки», – зазначив голова ОВА.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що 9-річна дівчинка отримала мінно-вибухові травми. Наразі її ушпиталили до лікарні з підозрою на струс головного мозку. Крім того, поранення дістала жінка 70 років.

Нагадаємо, росіяни 31 грудня вдарили по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. Через обстріл 14-річний хлопчик загинув на місці.

Як повідомлялося, окупанти атакували Кіровоградщину: пошкоджені зерносховища та електропередачі.

До того ж ворог атакував Дніпропетровщину. Постраждали двоє чоловіків і жінка.

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Теги: окупанти Донеччина обстріл ворог поранення

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