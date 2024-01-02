Під час ракетної атаки в укритті на Київщині народилося немовля
Під ракетним обстрілом з'явився на світ хлопчик вагою 3500 грамів
В укритті пологового будинку міста Боярка на Київщині народився хлопчик. Це сталося сьогодні, 2 січня, під час масованої ракетної атаки російських окупантів на Київ та область. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів», – розповів посадовець.
Кравченко побажав мамі та малюкові здоров’я і зростати в мирній країні.
Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.
Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.
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