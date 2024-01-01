Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
У новорічну ніч країна-агресорка атакувала українські міста
У ніч на 1 січня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Через влучання в Одесі загорілися житлові будинки, одна людина загинула. Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові. У новорічну ніч в Москві спалахнув ангар із дизельним паливом. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 січня, щоб ви були в курсі подій.
Атака на Одесу
У ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.
Загалом в Одесі постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.
Рятувальники локалізували пожежі.
Серія вибухів у Львові
Рано-вранці 1 січні прогриміли вибухи у Львові. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт.
Також зафіксовано падіння уламків «Шахеда» в Дублянах. Сталося загорання даху гуртожитка. Станом на 6:30 пожежу в університеті ліквідовано. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв», – написав він у Telegram.
Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові
У ніч на 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область, унаслідок чого в музеї Романа Шухевича у Львові спалахнула пожежа.
У результаті падіння уламків ворожого дрона на Білогорщі у Львові музей Романа Шухевича повністю знищено. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», – написав він у Telegram.
У новорічну ніч в Москві спалахнула пожежа
Уночі 1 січня на заході Москви загорівся ангар із дизельним паливом. Про це пишуть росЗМІ.
Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу «Лата Трек» на Рубльовському шосе. Зазначається, що там зберігалася велика кількість дизельного палива.
Повідомляється, що ніхто не постраждав, а пожежу вдалося загасити.
У Донецьку пролунали вибухи
Через 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку розпочали лунати вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
Повідомляється про влучання в центрі міста, зокрема, пошкоджень зазнав готель Donbas Palace.
Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу нібито загинуло чотири людини, а 13 було поранено.
До того ж, російські ЗМІ писали, що в Донецьку загинув пропагандистський журналіст, а ще один був поранений.
В обстрілі росіяни звинуватили українські війська, заявивши, що ЗСУ випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку.
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