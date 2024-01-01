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Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
У Львові повністю знищено музей Романа Шухевича
фото: Андрій Садовий/Telegram

У новорічну ніч країна-агресорка атакувала українські міста

У ніч на 1 січня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Через влучання в Одесі загорілися житлові будинки, одна людина загинула. Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові. У новорічну ніч в Москві спалахнув ангар із дизельним паливом. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 січня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Одесу

У ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Загалом в Одесі постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Рятувальники локалізували пожежі.

Серія вибухів у Львові

Рано-вранці 1 січні прогриміли вибухи у Львові. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт.

Також зафіксовано падіння уламків «Шахеда» в Дублянах. Сталося загорання даху гуртожитка. Станом на 6:30 пожежу в університеті ліквідовано. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв», – написав він у Telegram.

Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові

У ніч на 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область, унаслідок чого в музеї Романа Шухевича у Львові спалахнула пожежа.

У результаті падіння уламків ворожого дрона на Білогорщі у Львові музей Романа Шухевича повністю знищено. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», – написав він у Telegram.

У новорічну ніч в Москві спалахнула пожежа

Уночі 1 січня на заході Москви загорівся ангар із дизельним паливом. Про це пишуть росЗМІ.

Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу «Лата Трек» на Рубльовському шосе. Зазначається, що там зберігалася велика кількість дизельного палива.

Повідомляється, що ніхто не постраждав, а пожежу вдалося загасити.

У Донецьку пролунали вибухи

Через 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку розпочали лунати вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Повідомляється про влучання в центрі міста, зокрема, пошкоджень зазнав готель Donbas Palace.

Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу нібито загинуло чотири людини, а 13 було поранено.

До того ж, російські ЗМІ писали, що в Донецьку загинув пропагандистський журналіст, а ще один був поранений.

В обстрілі росіяни звинуватили українські війська, заявивши, що ЗСУ випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку.

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Теги: вибух обстріл росіяни музей пожежа

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