Росіяни вбили викладачку Києво-Могилянської академії під час обстрілу столиці

Жінку росіяни вбили під час ракетної атаки по столиці у власному помешканні

Російські загарбники під час масштабної атаки по Києву вбили докторку біологічних наук, професорку, довгі роки – завідувачку відділу Інституту гідробіології НАН України, а в останні роки – викладачку Києво-Могилянської академії Людмилу Шевцову. Про це повідомила пресслужба Інституту гідробіології НАН України.



Як йдеться в повідомленні, жінку росіяни вбили під час ракетної атаки по столиці у власному помешканні.

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Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

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До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.