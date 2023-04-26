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Ворог біля воріт. Про те, як Київ виживав у перший місяць війни, знято фільм

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог біля воріт. Про те, як Київ виживав у перший місяць війни, знято фільм
У квітні 2022 року, Київ потроху почав виходити із заціпеніння
фото ілюстративне

Кияни на початку вторгнення готувалися до можливої блокади

Київська міська державна адміністрація презентувала фільм про життя столиці у перші дні війни. Перелякане місто завмерло і готувалося до оборони, розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У фільмі показано, як згуртувалися кияни на початку вторгнення. Люди працювали цілодобово, аби підготувати місто до можливої блокади.

«За перші три дні початку великої агресії з міста виїхало майже дві третини мешканців. Зачиненими стояли офіси. Логістика - паралізована. Місто завмерло і готувалося до блокади та оборони.

Вижити в облозі. Забезпечити виживання – підготувати продовольство та товари першої необхідності на 30 днів для мільйонів киян. Саме це мав зробити Гуманітарний штаб столиці…», – пригадав Мондриївський.

Проте, уже в квітні 2022 року, Київ потроху почав виходити із заціпеніння. «Спочатку відчинилися магазини, пізніше на полицях почали з’являтися звичні продукти. Особисто бачив як звичайні пляшечки «кока-коли» викликали справжню бурю радості», – наголосив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці України готувались до вуличних боїв. Саме з цим була пов'язана велика кількість блокпостів і бетонних блоків на в'їзді в столицю.

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Теги: Київ наступ війна тероборона КМДА

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