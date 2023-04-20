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У Київському метрополітені стався технічний збій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Київському метрополітені стався технічний збій
Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі
фото ілюстративне

Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему

На станціях Київського метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»; 
  • паперовим QR-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою та мобільними додатками ApplePay та GooglePay обіцяють повідомити додатково.

Раніше Кличко назвав рік, коли запрацює метро на Виноградарі.

Теги: метро Київ гроші

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