У Київському метрополітені стався технічний збій
Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему
На станціях Київського метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;
- паперовим QR-квитком.
Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою та мобільними додатками ApplePay та GooglePay обіцяють повідомити додатково.
Раніше Кличко назвав рік, коли запрацює метро на Виноградарі.
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