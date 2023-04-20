У Київському метрополітені стався технічний збій

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі

Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему

На станціях Київського метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Сплатити за проїзд можна:

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транспортною картою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;

паперовим QR-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою та мобільними додатками ApplePay та GooglePay обіцяють повідомити додатково.

Раніше Кличко назвав рік, коли запрацює метро на Виноградарі.