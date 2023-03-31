Військовий, через якого ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива, отримав підозру

Підозрюваному загрожує до до восьми років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у службовій недбалості військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«Під час війни належне виконання службових обов’язків військовими та раціональне використання матеріальних цінностей набуває особливої ваги та значення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн.

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Військовослужбовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ЗСУ отримав підозру у державній зраді за те, що передавав ворогу інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області.