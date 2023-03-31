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Військовий, через якого ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військовий, через якого ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива, отримав підозру
фото ілюстративне

Підозрюваному загрожує до до восьми років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у службовій недбалості військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Під час війни належне виконання службових обов’язків військовими та раціональне використання матеріальних цінностей набуває особливої ваги та значення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ЗСУ отримав підозру у державній зраді за те, що передавав ворогу інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області.

Теги: ДБР військові війна

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