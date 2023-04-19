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Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Кремль повідомив про візит Путіна на Херсонщину та Луганщину
фото з відкритих джерел

Путін зображає з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу

Візит російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території Херсонської та Луганської областей мав кілька цілей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін під час візиту на окуповані території продовжив зображати з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу. 

Аналітики вважають, що цим візитом Кремль хотів затьмарити в інформаційному просторі візит президента України Володимира Зеленського до Авдіївки, де зараз тривають важкі бої. «Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі», – йдеться у матеріалі ISW.

Також російські окупаційні чиновники та блогери стверджували, що своїм візитом Путін підняв бойовий дух російських військових, які готувалися відбивати українські контрнаступи

Крім того, аналітики вважають, що візит Путіна також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів перед запланованим українським контрнаступом. «Показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля», – вказали в ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Окремі члени «Клубу розгніваних патріотів» виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або продовжить мирні переговори з Україною та Заходом.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Китаю Лі Шанфу 18 квітня у Москві обговорили питання стратегічного партнерства та військового співробітництва.
  • Держдума Росії 18 квітня схвалила низку поправок до Кримінального кодексу Росії, спрямованих на стимулювання внутрішньої самоцензури та репресії на російську громадськість.
  • 18 квітня в Єкатеринбурзі російська влада затримала російського фахівця зі зв'язків з громадськістю Ярослава Ширшикова, соратника затриманого журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.
  • Головний штаб «Безсмертного полку» оголосив про скасування щорічного маршу «Безсмертний полк» до Дня перемоги, ймовірно, щоб зменшити публічне обговорення загиблих на війні.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та вели наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують оборонні приготування на півдні України.
  • Кремль продовжує зусилля з інтеграції маріонеткових формувань з регулярними російськими військами.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських цивільних до Росії нібито за програмами медичного обслуговування та реабілітації.
  • Білорусь може почати економічно підтримувати окуповану Росією Донецьку область за допомогою патронатної системи.

Нагадаємо, 18 квітня у РФ видали заяву, що російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

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Теги: путін війна росія Херсонщина Луганщина

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