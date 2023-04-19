Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території

Кремль повідомив про візит Путіна на Херсонщину та Луганщину

Путін зображає з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу

Візит російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території Херсонської та Луганської областей мав кілька цілей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що Путін під час візиту на окуповані території продовжив зображати з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Аналітики вважають, що цим візитом Кремль хотів затьмарити в інформаційному просторі візит президента України Володимира Зеленського до Авдіївки, де зараз тривають важкі бої. «Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі», – йдеться у матеріалі ISW.

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Також російські окупаційні чиновники та блогери стверджували, що своїм візитом Путін підняв бойовий дух російських військових, які готувалися відбивати українські контрнаступи

Крім того, аналітики вважають, що візит Путіна також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів перед запланованим українським контрнаступом. «Показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля», – вказали в ISW.

Ключові висновки ISW:

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