Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Іспанія обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно
Іспанія має намір поставити в Україну танки Leopard 2A4 найближчими днями. Йдеться про шість з десяти обіцяних Іспанією машин. Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Tagesschau.
«Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками», – сказав Альбарес.
Міністр додав, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. «Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї», – уточнив Альбарес.
Як відомо, за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.
Нагадаємо, Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.
Раніше повідомлялося, що НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard. Захід готується до затяжної війни.
Португалія відправить на потреби Збройних сил України п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.
Коментарі — 0