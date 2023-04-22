Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки

Іспанія обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Іспанія має намір поставити в Україну танки Leopard 2A4 найближчими днями. Йдеться про шість з десяти обіцяних Іспанією машин. Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Tagesschau.

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«Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками», – сказав Альбарес.

Міністр додав, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. «Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї», – уточнив Альбарес.

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Як відомо, за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.

Нагадаємо, Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard. Захід готується до затяжної війни.

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