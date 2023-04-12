Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
фото: Reuters

Тайванський уряд засудив китайську військову загрозу

Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN.

«Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо», – заявив він.

Також за словами Джозефа У, Китай «двічі подумає», перш ніж застосовувати силу проти Тайваню: «І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися».

CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував «спільні високоточні удари» по Тайваню під час військових навчань навколо острова. Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

У свою чергу Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій, пише «Сіньхуа». Як передають місцеві ЗМІ, таку вказівку він дав у середу під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК, де він здійснював, зокрема, перевірку Військово-Морських сил.

Як повідомлялося, понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань. Тим часом, США відреагували на розпочаті Китаєм навчання. Там розглядатимуть відправку військ на Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: війна Тайвань Сі Цзіньпін навчання військові військові навчання Китай міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«З Китаєм магія Зеленського не працює»
Не слід переживати, що Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському. Від візита Орландо Блума і то більше користі
30 березня, 08:12
Лілія Усік – перша українка, обрана до Палати берлінських депутатів
«Німецька політика максимально комунальна». Інтерв'ю першої українки у Палаті депутатів Берліна інтерв'ю
4 квiтня, 10:02
Ковбасна. Історія складу боєприпасів, який став центром міжнародних інтриг
Ковбасна. Історія складу боєприпасів, який став центром міжнародних інтриг Сусіди
25 березня, 08:00
Окупанти накрили Бахмутський район білим фосфором
Окупанти накрили Бахмутський район білим фосфором
15 березня, 15:18
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
23 березня, 19:07
«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км
«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км
29 березня, 16:17
У кінці березня Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС
Глава МАГАТЕ поїде до Москву найближчими днями
3 квiтня, 06:15
Заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан
Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі: Китай миттєво відреагував
4 квiтня, 14:22
Віктор Стасюк родом із Вінниці
Хвилина мовчання: згадаймо спортивного тренера Віктора Стасюка
4 квiтня, 09:00

Політика

Електронні повістки – це план «Б»: до чого насправді готується Кремль
Електронні повістки – це план «Б»: до чого насправді готується Кремль
Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм. Politico назвало мету
Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм. Politico назвало мету
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції
У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції
Трамп назвав трьох «найкращих» політиків та знову оскандалився
Трамп назвав трьох «найкращих» політиків та знову оскандалився

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Росія випустила ракету по Казахстану
48K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
16K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
11K
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
9429
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
8548
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту