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У Самарі знову палав НПЗ, атакований напередодні дронами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Самарі знову палав НПЗ, атакований напередодні дронами
Над російською Самарою здійнявся чорний дим
фото: Exilenova+

Причини нового займання на Куйбишевському нафтопереробному заводі наразі невідомі

У ніч проти 23 вересня у російській Самарі знову спалахнула масштабна пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу (НПЗ), який напередодні атакували безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

У мережі оприлюднено кадри нового займання. На них видно густий чорний дим, який здіймається над територією підприємства та поширюється над містом. «У промзоні Куйбишевського НПЗ у Самарській області, який бомбили вчора вранці, знову пожежа. Чи пов'язано це з новими "прильотами", наразі невідомо», – йдеться у повідомленні.

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Водночас близько 02:30 місцеві Telegram-канали писали про гучну сирену в Самарській області. Також у регіоні оголошували загрозу застосування безпілотників. На тлі небезпеки в аеропорту Самари запроваджували план «Килим». Росавіація тимчасово обмежувала прийом та виліт літаків.

Повідомлень про вибухи цієї ночі не надходило, тому наразі невідомо, чи пов'язана повторна пожежа на НПЗ із новою атакою безпілотників. Російська влада займання на підприємстві на момент появи повідомлень не коментувала.

Дим над російською Самарою зранку 23 вересня
Дим над російською Самарою зранку 23 вересня
фото: Exilenova+

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня підрозділи Сил оборони уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, а напередодні завдали удару по НПЗ «Башнефть-УНПЗ» в Уфі та місцю зберігання й пуску ударних дронів в Орловській області РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не припинятиме в односторонньому порядку удари по російських нафтопереробних заводах, промислових та енергетичних об'єктах. За його словами, українські атаки є відповіддю на удари Росії. 

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Теги: завод нафтопродукти росія пожежа

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