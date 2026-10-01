Росія вдарила по вугільному підприємству ДТЕК у Павлограді

Внаслідок атаки загорілася адмінбудівля

Російські війська ввечері 1 жовтня атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару виникли пожежі, зокрема вогонь охопив адміністративну будівлю вугільного підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК та очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За даними ДТЕК, після російського удару по адмінбудівлі підприємства рятувальники оперативно локалізували вогонь. За попередньою інформацією, один із працівників дістав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Масштабна пожежа у Павлограді фото: ДТЕК

Очільник Дніпропетровської ОВА також повідомив про постраждалих унаслідок удару по Павлограду. Трьох людей госпіталізовано, ще одна 67-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Команда ДТЕК наголосила, що Росія систематично атакує підприємства компанії. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 російських атак. Неодноразово під ударами опинялися й вугільні підприємства компанії у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 10 вересня внаслідок удару ворога по Павлограду загинули двоє працівників ДТЕК – 39-річний гірник Віталій Губа та 43-річний машиніст гірничих виїмкових машин Євген Шевченко. Ще четверо співробітників компанії дістали поранення. Загалом жертвами тієї атаки стали п'ятеро людей, десятки постраждали.

28 вересня російські дрони атакували енергетичні об'єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області. FPV-дрон влучив в один з енергооб'єктів компанії у прифронтовому районі, внаслідок чого загорілося обладнання.

Пожежу було оперативно ліквіовано. Крім того, внаслідок кількох ударів російських дронів було пошкоджено адміністративну будівлю та службовий автомобіль на одній із дільниць ДТЕК.