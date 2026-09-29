На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син

Причини виникнення пожежі та обставини загибелі сім'ї встановлюються

Сьогодні, 29 вересня, у Гайсині сталася пожежа в будинку, внаслідок якої загинула родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«29 вересня близько 7:00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків у місті Гайсині. Під час її ліквідації були виявлені тіла власників будинку – чоловіка та дружини. Також внаслідок трагедії загинув їхній чотирирічний син», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Правоохоронці документують наслідки пожежі, проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії.

Причини виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюються.

До слова, 8 червня у Вінниці під час пожежі загинула людина. Трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Келецькій.

Раніше на Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.