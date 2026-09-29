Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти
фото: Національна поліція

Причини виникнення пожежі та обставини загибелі сім'ї встановлюються

Сьогодні, 29 вересня, у Гайсині сталася пожежа в будинку, внаслідок якої загинула родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«29 вересня близько 7:00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків у місті Гайсині. Під час її ліквідації були виявлені тіла власників будинку – чоловіка та дружини. Також внаслідок трагедії загинув їхній чотирирічний син», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син фото 1

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Правоохоронці документують наслідки пожежі, проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії.

Причини виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюються.

До слова, 8 червня у Вінниці під час пожежі загинула людина. Трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Келецькій.

Раніше на Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.

Теги: пожежа Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із найбільш зруйнованих кварталів Мили – саме тут розміщувався склад боєприпасів
«До будинків залітали ящики з патронами». Репортаж із села Мила, що пережило масштабну детонацію Тема тижня
1 вересня, 15:25
Це не перша пожежа на цьому судні
У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)
5 вересня, 21:57
Пожежа у Ростові
Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники
6 вересня, 05:27
Пожежа на нафтобазі у Сочі
У російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому
7 вересня, 00:59
Росіяни спричинили масштабні пожежі у житлових будинках Краматорська
Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську
2 вересня, 19:53
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Житомирщині
Росія за добу атакувала чотири АЗС на Житомирщині
13 вересня, 13:24
Тип безпілотника, яким росіяни завдали удару, наразі встановлюють
Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура повідомила подробиці
20 вересня, 06:20
На Київщині загорівся будинок родини екскомбрига Станіслава Лучанова
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
20 вересня, 10:05
Наслідки російського удару по Києву 27 вересня
У двох районах Києва були влучання, є загиблий і постраждалі
27 вересня, 12:00

Фото

На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син
На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син
На Вінниччині внаслідок аварії загинули двоє дітей
На Вінниччині внаслідок аварії загинули двоє дітей
У Вінниці сталася потрійна аварія (фото)
У Вінниці сталася потрійна аварія (фото)
Серед ящиків з-під бананів. Викрито оригінальну схему переправлення чоловіка за кордон
Серед ящиків з-під бананів. Викрито оригінальну схему переправлення чоловіка за кордон
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото)
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото)
Вінниччина: рятувальникам довелося змивати мед із дороги після ДТП (фото)
Вінниччина: рятувальникам довелося змивати мед із дороги після ДТП (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
65K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua