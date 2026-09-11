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Окуповану Донеччину атакували безпілотники: під удар потрапив склад боєприпасів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окуповану Донеччину атакували безпілотники: під удар потрапив склад боєприпасів
Момент удару БпЛА
скріншот з відео

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Також під атакою перебувало окуповане Сніжне, де зафіксовано численні вибухи.

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Міста Шахтарськ та Сніжне Донецької області перебувають під російською окупацією з літа 2014 року.

Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. 


Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: пожежа вибух Донеччина боєприпаси окуповані території

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