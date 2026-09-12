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У Румунії поблизу Сучави розбився дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Румунії поблизу Сучави розбився дрон
У кукурудзяному полі було виявлено літальний об'єкт, що зазнав аварії
фото з відкритих джерел

Внаслідок зіткнення сталася невелика пожежа та утворилася яма

У Румунії в суботу вдень у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре у Сучавському повіті було знайдено розбитий безпілотник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

У результаті зіткнення дрона з поверхнею землі сталася невелика пожежа та утворилася яма діаметром приблизно один метр.

Перед цим влада розіслала повідомлення RO-Alert для Сучавського повіту після того, як Україна та Молдова повідомили про присутність безпілотника.

«У суботу, 12 вересня, Центри управління повітряними операціями України та Республіки Молдова повідомили Міністерство національної оборони про те, що безпілотник перетнув повітряний простір обох держав, прямуючи в північно-східну частину Румунії. Два літаки F-16 румунських ВПС злетіли з 86-ї авіабази в Борчеї для моніторингу ситуації».

Національний військовий командний центр повідомив Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення в повіті Ботошані, надіславши повідомлення RO-Alert о 16:20. У цей же час через службу екстреної допомоги 112 надійшло повідомлення про присутність дрона над селом Штіубієні, повіту Ботошані.

«За результатами розвідки, проведеної силами Міністерства внутрішніх справ, у районі Ботошеніца-Маре, Сучавського повіту, у кукурудзяному полі було виявлено літальний об'єкт, що зазнав аварії. Внаслідок зіткнення сталася невелика пожежа та утворилася яма діаметром приблизно один метр і глибиною 30 см. Жертв не зафіксовано. На місце події вирушає піротехнічна група з SRI для оцінки ситуації», – повідомило Міністерство оборони.

Нагадаємо, Румунія вранці 11 вересня підняла у повітря два винищувачі F-16 через виявлену групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. 

Варто зазаначити, що румунські правоохоронці затримали 40-річного громадянина Росії, якого підозрюють у спробі підготовки диверсійних дій на території країни. За даними Служби розвідки Румунії, чоловік із лютого перебував під наглядом спецслужби та збирав інформацію про військові об'єкти, критичну інфраструктуру й українські вантажні літаки Antonov.

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Теги: пожежа Румунія Україна безпілотник влада населення

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