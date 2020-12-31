Укрзалізниця відзвітувала, скільки вантажних вагонів відремонтувала з початку року
За 11 місяців було оновлено майже 12 тис. вантажних вагонів
Укрзалізниця у січні-листопаді 2020 року плановими видами ремонту оновила 11903 вантажних вагонів. Найбільше було відремонтовано піввагонів – 5953 тисяч одиниць. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
За 11 місяців цього року плановими видами ремонту було також оздоровлено:
- 773 платформи,
- 479 критих вагонів,
- 563 цистерни,
- 1066 зерновозів,
- 411 цементовозів,
- 468 хопер-дозаторів.
Також за цей період було модернізовано та капітально відремонтовано 100 локомотивів, а також проведено ще близько 4,5 тис. поточних ремонтів електровозів та тепловозів.
Нагадаємо, що Укрзалізниця в 2021 році планує виділити у 3 рази більше коштів у порівнянні з 2020 роком на оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу і будівництво інфраструктури.
За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес.