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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця відзвітувала, скільки вантажних вагонів відремонтувала з початку року

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    Укрзалізниця провела оздоровлення вантажних вагонів - Укрзалізниця відзвітувала, скільки вантажних вагонів відремонтувала з початку року
    Укрзалізниця провела оздоровлення вантажних вагонів
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    За 11 місяців було оновлено майже 12 тис. вантажних вагонів

    Укрзалізниця у січні-листопаді 2020 року плановими видами ремонту оновила 11903 вантажних вагонів. Найбільше було відремонтовано піввагонів – 5953 тисяч одиниць. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    За 11 місяців цього року плановими видами ремонту було також оздоровлено:

    • 773 платформи,
    • 479 критих вагонів,
    • 563 цистерни,
    • 1066 зерновозів,
    • 411 цементовозів,
    • 468 хопер-дозаторів.

    Також за цей період було модернізовано та капітально відремонтовано 100 локомотивів, а також проведено ще близько 4,5 тис. поточних ремонтів електровозів та тепловозів.

    Нагадаємо, що Укрзалізниця в 2021 році планує виділити у 3 рази більше коштів у порівнянні з 2020 роком на оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу і будівництво інфраструктури.

    За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес.

    Теги: Укрзалізниця потяг ремонт
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