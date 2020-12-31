Укрзалізниця відзвітувала, скільки вантажних вагонів відремонтувала з початку року

За 11 місяців було оновлено майже 12 тис. вантажних вагонів

Укрзалізниця у січні-листопаді 2020 року плановими видами ремонту оновила 11903 вантажних вагонів. Найбільше було відремонтовано піввагонів – 5953 тисяч одиниць. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За 11 місяців цього року плановими видами ремонту було також оздоровлено:

773 платформи,

479 критих вагонів,

563 цистерни,

1066 зерновозів,

411 цементовозів,

468 хопер-дозаторів.

Також за цей період було модернізовано та капітально відремонтовано 100 локомотивів, а також проведено ще близько 4,5 тис. поточних ремонтів електровозів та тепловозів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця в 2021 році планує виділити у 3 рази більше коштів у порівнянні з 2020 роком на оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу і будівництво інфраструктури.

За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес.